Eigentlich hat ab heute, 8. März, jeder einen Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Eigentlich. Aber wir alle haben ja mittlerweile dazu gelernt: Diese und ähnliche Aussagen unseres Bundesgesundheitsministers in Bezug auf Corona-Tests und auch auf Corona-Impfungen darf man um Himmelswillen nicht sooo wörtlich nehmen. Solche Aussagen geben bitteschön in aller Regel nur eine Richtung vor, wo’s lang gehen soll, oder sie sollen dazu beitragen, dass unser aller Stimmung nicht gänzlich auf den Nullpunkt zusteuert. Denn eigentlich ist das die Realität: Vor lauter Impfstoffmangel und -gerangel verläuft die Coronaimpfung im Schneckentempo, die Bürgerinnen und Bürger machen erstmalig in ihrem Leben die Bekanntschaft mit „virtuellen Warteräumen“, die sich auftun, wenn man einen Impftermin vereinbaren möchte. Und nicht nur bei den teuren Heimtests, sondern auch bei den kostenlosen Schnelltests für Jedermann und Jederfrau gibt’s ein Durcheinander, selbst für unsere Apotheken, die ja ebenfalls PoC-Antigen-Schnelltests durchführen dürfen – fragt sich nur zu welchen Bedingungen. Bei den Sachkosten gibt’s für alle, also z. B. Ärzte, Apotheken und Testzentren, dieselbe Vergütung: bis zum 31. März 2021 höchstens 9 Euro je Test und ab dem 1. April 2021 nur noch höchstens 6 Euro je Test. Bei der Vergütung für die Test-Durchführung gibt’s allerdings Unterschiede: Für Apotheken ist diese Vergütung mit 12 Euro deutlich schlechter als die für Ärzte, die 15 Euro bekommen. Warum ist das so? Wo doch die Apotheken einen wesentlich höheren Aufwand (z. B. angemietete Testräume, Testzelt, extra Personal etc.) betreiben müssen als die Ärzte. Mein liebes Tagebuch, einen plausiblen Grund für den Unterschied bei gleicher Leistung hat uns noch niemand verraten können. Eine Ausnahme gibt’s in Bayern, wo man sehr viel Wert auf die Mitarbeit der Apotheken legt: Deshalb macht der Freistaat (und leider nur der) keinen Unterschied zwischen der Arzt- und Apothekenvergütung beim Schnelltest: 15 Euro gibt’s dort für die Testdurchführung. Also, es geht doch!

Auch das ist in den Bundesländern unterschiedlich: Wenn sich Apotheken an der Teststrategie (ein kostenloser Schnelltest pro Woche für alle) beteiligen wollen, müssen sie durch die jeweils zuständige Kommune oder den Kreis formal beauftragt werden und die Apotheke muss einen Beauftragungsvertrag schließen. Nicht so in Baden-Württemberg. Dort hat der Sozialminister die Apotheken bereits im Januar mit den Tests für bestimmte Personengruppen beauftragt und somit alle testwilligen Apotheken adressiert. Und auch Niedersachsen geht einen ähnlichen Weg: Der Landesapothekerverband (LAV) hat mit dem Land Niedersachsen einen Rahmenvertrag geschlossen, dem alle Mitgliedsapotheken im Land beitreten können, sofern sie PoC-Antigen-Schnelltests anbieten möchten. Mit dem Zugang der Beitrittserklärung beim Verband gelten die Apotheken als vom Land beauftragt. Die Apotheken sind dann berechtigt, zu testen, aber nicht verpflichtet. Abgerechnet werden die Tests über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsens zu den üblichen Apotheken-Sätzen: 12 Euro als Vergütung für die Testdurchführung. Mein liebes Tagebuch, wenngleich der formale Zutritt der Apotheken fürs Testen in Niedersachsen also ein wenig einfacher wird, so hinterlässt doch das im Vergleich zur ärztlichen Vergütung geringere Honorar für Apotheken einen bitteren Beigeschmack.