Auch Sachsen-Anhalt schließt Rahmenvertrag mit Apothekern zu Coronatests

Seit Kurzem bezahlt der Bund für alle Bürger:innen in Deutschland pro Woche einen Schnelltest auf SARS-CoV-2. So steht es in der sogenannten Coronavirus-Testverordnung aus dem Hause Spahn. Auch die Apotheken sollen die Durchführung solcher Tests anbieten – sofern das jeweils zuständige Gesundheitsamt sie beauftragt. Vielerorts bremst diese Regelung offenbar Kolleg:innen aus, die grundsätzlich bereit wären, sich an der Testoffensive zu beteiligen, wie unter anderem in Beiträgen in den sozialen Netzwerken zu lesen ist.