EU bringt neues Lieferkettengesetz auf den Weg

Auch die international konkurrierenden Produktionsstandorte für Arzneimittel und Pharmawirkstoffe konzentrieren sich aus ökonomischen Gründen immer mehr in Drittstaaten, wo möglicherweise andere als europäische Umwelt- und Arbeitsstandards gelten.

Für das Thema ist man auch beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) sensibilisiert. Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Lieferketten ist uns ein wichtiges Anliegen, sagt Andrea Schmitz, Justiziarin beim BAH. Besonders in der Pharmabranche mit einer besonderen Verantwortung und hohen Qualitätsstandards spiele die nachhaltige Verbesserung der Lieferkette eine wichtige Rolle. „Beim BAH haben wir deshalb Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit Fragestellungen zur nachhaltigen Gestaltung der Lieferketten befassen“, ergänzt Dr.Dennis Stern, Referent beim BAH. „Dabei sind Bereiche wie Umweltschutz, Gesundheit- und Sicherheit, aber auch ethische und soziale Aspekte von Bedeutung. So bieten wir zum Beispiel Workshops für die Mitglieder an, wie das Umweltmanagement in den Unternehmen verbessert werden kann“.

Aufgrund oft komplexer Lieferketten sei es zudem herausfordernd, mögliche Probleme in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz etc. zu erkennen, so Schmitz. „Der BAH versucht aber im Rahmen seiner Möglichkeiten durch Aufklärung für das Thema zu sensibilisieren."

In diesem Zusammenhang weist Dennis Stern auch auf die Standards der Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) hin, einem Zusammenschluss von etwa 30 Unternehmen aus der Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen. Die PSCI wurde in den USA als Non-Profit-Organisation gegründet und verfolgt das Ziel einer ständigen Verbesserung von sozialen, ökologischen und ökonomischen sowie arbeitsschutzrelevanten Bedingungen entlang der gesamten Lieferkette in der Pharmaindustrie. „Standards, die derzeit auch diskutiert werden“, so Stern.