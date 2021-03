Cochrane Review bestätigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen als wichtige Risikofaktoren

Betrachtet wurden die folgenden kardiovaskuläre Komplikationen und klinischen Ereignisse:

arterielle (Myokardinfarkt oder akutes Koronarsyndrom, Schlaganfall, peripherer arterieller Verschluss),

venöse (tiefe Venenthrombose, pulmonale Thromboembolie),

Arrhythmien (supraventrikuläre, einschließlich Vorhofflimmern, anhaltende ventrikuläre Tachykardie oder Flimmern oder beides, atrioventrikulärer Block),

Kreislaufversagen (Schock Ultrafiltration oder neuer Beginn der Dialyse oder beides),

Myokarditis,

Biomarker (erhöhtes Troponin oder natriuretische Peptide (BNP oder NT-proBNP), beeinträchtigte linksventrikuläre oder rechtsventrikuläre systolische Funktion, QT-Verlängerung) und

Tod (jedweder Ursache).

Insgesamt wurden 220 Studien in den Review aufgenommen. Die meisten stammten aus China (47,7 Prozent) und den USA (20,9 Prozent), 9,5 Prozent kamen aus Italien. Ein großer Teil war retrospektiv (89,5 Prozent), 9,1 Prozent prospektiv und nur drei randomisiert und kontrolliert (RCT). Das Alter der Teilnehmer, die in die Studien einbezogen wurden, reichte von 30 bis 78 Jahren. Die meisten befassten sich mit Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. Die gewichtete mittlere Prävalenz (WMP) an vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen lag in den 102 Studien, die diese Komorbidität berichteten, bei 23,5 Prozent. 36 Prozent hatten Bluthochdruck, 22,1 Prozent Diabetes, 10,5 Prozent ischämische Herzerkrankungen und mehr als ein Fünftel war fettleibig. Viele hatten mehr als eine dieser Erkrankungen und die Prävalenz nahm mit dem Alter zu.