Sport nach COVID-19: Herz in Gefahr

Mit etwa 2,1 Millionen bestätigten Fällen steckt Deutschland mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Doch selbst wenn die Infektion ausgestanden ist, kommen manche Patient:innen nicht richtig auf die Füße. Dann sollten Ärzt:innen an eine mögliche Herzbeteiligung denken. Was nach einer COVID-19-Erkrankung vor Wiederaufnahme des Sports zu beachten ist und welche Symptome stutzig machen, darum ging es am 27. Januar in der sportkardiologischen Online-Fortbildung des Klinikums rechts der Isar in München mit Experten aus München, Berlin und Bad Wiessee.