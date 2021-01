Herzpatienten sollten sich impfen lassen

Gemäß der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) erfolgt die Priorisierung bei der Impfung in drei Stufen. Derzeit werden Personen mit „höchster Priorität“ geimpft, wozu vor allem Personen ab 80 Jahren sowie Pflegeheimbewohner, deren Betreuer und beruflich besonders exponiertes Personal in medizinischen Einrichtungen zählen.

Anschließend sollen Personen mit „hoher Priorität“ Anspruch auf die Schutzimpfung haben, etwa Menschen ab 70 Jahren und besondere Risikopersonen, zum Beispiel Menschen mit geistiger Behinderung oder nach Organtransplantation.

Dann sind Personen mit „erhöhter Priorität“ an der Reihe, wozu neben Menschen ab 60 Jahren unter anderem Personen zählen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen COVID-19-Krankheitsverlauf haben: Personen mit Adipositas, chronischer Nieren- oder Lebererkrankung, Immundefizienz/HIV, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, COPD oder Asthma bronchiale sowie Autoimmun- oder rheumatischen Erkrankungen. „Erhöhte Priorität“ haben übrigens auch Personen aus der sogenannten Kritischen Infrastruktur, wozu zum Beispiel Apothekenwesen und Pharmawirtschaft gezählt werden.