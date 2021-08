Der antivirale Wirkstoff Remdesivir galt in der Corona-Pandemie von Anfang an als aussichtsreicher Kandidat für eine ursächliche Behandlung von COVID-19-Patienten. Seit Juli 2020 ist es in der EU für an COVID-19 erkrankte Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren mit einer Lungenentzündung, die zusätzlich Sauerstoff, aber keine invasive Beatmung benötigen, bedingt zugelassen.

Ein aktueller Cochrane Review hat die verfügbare Evidenz aus randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) zur Wirksamkeit von Remdesivir in Bezug auf die Sterblichkeit und die Schwere des Krankheitsverlaufs bei hospitalisierten Patienten im Vergleich zu Placebo oder Standardbehandlung ausgewertet. Er basiert auf Evidenzsynthesen des COVID-19-Evidenzökosystems CEOsys, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über das Nationale Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin zu COVID-19 (NUM) gefördert wird.

Stand der Literatursuche ist der 16. April 2021.