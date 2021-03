MSD bringt neues Mehrwegsystem auf den Markt

Das Unternehmen MSD Sharp und Dohme hat zusammen mit seinen Partnern ein neues Pharma-Mehrwegsystem entwickelt. Das System soll nach Informationen des Herstellers in den Punkten Nachhaltigkeit, Produktschutz, Entsorgungsaufwand und Hygiene Vorteile bringen. So soll es im Vergleich zum herkömmlichen Karton 50 Prozent weniger CO 2 -Emissionen produzieren.