Lockerungen für Geimpfte in den USA

Ab zwei Wochen nach einer vollständigen Impfserie – zwei Dosen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna oder einer Dosis mit dem Janssen COVID-19-Impfstoff – dürfen sich Geimpfte in den USA wieder treffen: in geschlossenen Räumen, ohne Abstand und ohne Maske. Diese Lockerungen veröffentlichte die CDC, die US-amerikanische Seuchenbehörde (Centers for Disease Control an Prevention), am 8. März.