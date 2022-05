Seit dem 27. Februar 2021 liegt die Notfallzulassung für den Janssen-Impfstoff in den Vereinigten Staaten vor. Kurz darauf ließen FDA und die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) die Impfung damit pausieren, nachdem es zu sechs Fällen von TTS gekommen war. Nach erfolgter Sicherheitsbewertung durfte bereits ab dem 23. April 2021 wieder mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft werden – es war bis dato zu 15 Fällen von TTS bei acht Millionen verabreichten Impfdosen gekommen. Allerdings erhielt der Janssen-Impfstoff ab diesem Zeitpunkt einen Warnhinweis zu TTS.