Zertifikat für Systemrelevanz

Die Corona-Pandemie hält die Apotheken nun schon ein Jahr lang in Atem. Unter erschwerten Bedingungen taten sie, was von ihnen erwartet wurde. So sorgen sie zum Beispiel auch derzeit noch problem- und geräuschlos für die Abgabe von Millionen FFP2-Maken nach der Corona-Schutzmaskenverordnung. Aber sie halten auch schlicht ihre Betriebe vollständig aufrecht. Dazu erstellten sie Hygienekonzepte für Kund:innen und Mitarbeiter:innen und setzen sie um. Ebenso gilt es die COVID-19-Pandemie-Empfehlungen der Bundesapothekerkammer umzusetzen und dies zu dokumentieren.