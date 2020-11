Plattform „Corona-Doku“ etabliert sich als Apotheken-Helfer

So kamen im Sommer Besonderheiten durch Reiserückkehrer hinzu: Sollten Mitarbeiter:innen der Apotheke ihren Urlaub in einem Risikogebiet verbracht haben, muss und kann auch dies festgehalten werden – ebenso die ergriffenen Maßnahmen. Auch die variierenden Vorgaben zur Maskenpflicht sind im Service-Tool berücksichtigt, ihre Einhaltung kann dort dokumentiert werden. Im Juli veröffentlichte zudem die Arbeitsgemeinschaft der Pharmazieräte Deutschlands Empfehlungen für Maßnahmen in der Pandemie. Diese sind mittlerweile ebenfalls in die Corona-Doku integriert.

Eine umfassende Dokumentation der Maßnahmen und ihrer Ergebnisse ist nicht zuletzt wichtig, wenn der Pharmazierat oder ein Vertreter der Berufsgenossenschaft zur Kontrolle kommt. Und solche Praxistests hat die Corona-Doku, die laut Vogel inzwischen mehr als 2000 Apotheken nutzen, bereits bestanden. So bescheinigte die Berufsgenossenschaft bei einer Inspektion, dass Vogels Lori-Apotheke in München alle Anforderungen erfüllt hat – das Dokumentationssystem hält sie für sehr geeignet und sieht darin einen „Standard“.

Und auch der Hessische Apothekerverband ist vom Nutzen des kostenfreien Serviceportals überzeugt. In einer Mitgliederinfo wies er kürzlich auf die Corona-Doku und ihre Vorteile für die Apothekenteams hin.

Nach wie vor können sich Apotheken unter folgender Webadresse registrieren und einen kostenfreien Account für ihre Apotheke anlegen: https://apo-doku.de/registrieren/. Das Angebot wird auch in Zukunft kostenlos bleiben. Anregungen und Kritik sind von den Initiatoren gewünscht, denn dieses Service-Tool soll – so das Team von Corona-Doku – weiter optimiert werden.