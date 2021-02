Das kann kein Versender!!!!

Dr. Björn Schittenhelm ist derzeit bei allen Medien ein gefragter Apotheker: Er ist einer der ersten Apotheker:innen in Deutschland, der schon im Dezember ein Testzentrum für PoC-Antigen-Schnelltests aufgebaut hat, im Auftrag des örtlichen Gesundheitsamts. Noch vor Weihnachten testete er in seinem eigens dafür eingerichteten Testzentrum Schönbuch in Holzgerlingen die Bevölkerung auf Corona-Viren. Abgerechnet wird direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Landrat des Landkreises Böblingen, Roland Bernhard, war so begeistert von dieser Aktion, dass er Schittenhelm bat, weitere Testzentren einzurichten. Und so nahm Schittenhelm noch vier weitere Kolleginnen und Kollegen in seinem Landkreis mit ins Boot, die ebenfalls ein Testzentrum nach Schittenhelms Erfahrung aufbauten.