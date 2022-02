Antikörper-Bürgertests im Landkreis Böblingen

Vor gut einem Jahr sorgte das sogenannte Böblinger-Modell bundesweit für Schlagzeilen. Der Landkreis führte noch vor dem Start der „Bürgertests“ flächendeckend kostenlose Schnelltests für alle Bürger:innen ein. Maßgeblich daran beteiligt waren fünf Apotheker:innen aus dem Landkreis mit ihren Testzentren in Böblingen, Herrenberg, Sindelfingen, Leonberg und Holzgerlingen. Diese Apotheker:innen testen immer noch und haben zum Teil mittlerweile ihr Angebot um Impfungen gegen COVID-19 erweitert – und nun noch um ein neues Modellprojekt. Seit dem gestrigen Mittwoch können Bürger:innen in den fünf Zentren im Landkreis kostenlos ihren Antikörperstatus bestimmen lassen. 4.000 kostenlose Antikörpertests sind den Initiatoren zufolge garantiert. Terminbuchung und Ergebnisübermittlung läuft über die COVID-Test Software von DoctorBox. Die Probenahme erfolgt aus der Fingerbeere statt aus venösem Blut. Das Blut wird dabei auf Filterpapier getrocknet (Dried blood spot Tests, DBS) und im Labor ausgewertet. Er soll der Genauigkeit eines üblichen Labortests aus venösem Blut entsprechen. Im Gegensatz zu Antikörperschnelltests von zu Hause ermöglicht der Antikörpertest aus dem Labor auch eine quantitative Analyse der Antikörperkonzentration. Die Auswertung der Proben erfolgt durch das Labor Becker aus München mit zur Verfügung gestellten Testsystemen von der Firma Euroimmun. Der ermittelte Wert (gemessen in BAU / ml) soll eine Einschätzung des momentanen Antikörperstatus erlauben, so Björn Schittenhelm, einer der beteiligten Apotheker. Bestimmt werden spezifische IgG-Antikörper gegen das S1-Antigen von SARS-CoV-2 – und zwar quantitativ mittels einer 6-Punkt-Kalibrationskurve nach WHO-Standard. Der Nachweis basiert auf einem etablierten semiquantitativen Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG).