„Die Apotheker-Lösung ist das Markenzeichen des Böblinger Modells“

Die Initiative kam offenbar so gut an, dass inzwischen vier weitere Testzentren im Landkreis Böblingen eröffnet haben.

Ja, das stimmt. Auch diese Testzentren werden von Apothekern betrieben und geleitet. Mir war es allerdings wichtig, für geregelte Rahmenbedingungen zu sorgen: Es wäre sicher nicht sinnvoll, wenn die Testzentren in einen wirtschaftlichen Wettbewerb treten müssten. Deshalb haben wir den Landkreis so aufgeteilt, dass jedem Testzentrum Kommunen mit insgesamt ungefähr gleich vielen Einwohnern zugeordnet sind. Jedes Testzentrum ist so für etwa 80.000 Menschen zuständig. Zudem haben wir dafür gesorgt, dass im Fall eines positiven Tests Kooperationsvereinbarungen mit niedergelassenen Ärzten greifen und die Infizierten entsprechend direkt an eine Arztpraxis weitergeleitet werden. Gleichzeitig lassen wir unseren Apothekern ausreichend Beinfreiheit. So schreiben wir zum Beispiel nicht vor, welchen Test sie verwenden müssen, sondern nur, dass es ein hochwertiger Test sein muss.

Sie plädieren also dafür, die Leistungserbringer mit ihrer Aufgabe nicht allein zu lassen, sondern sie organisatorisch zu unterstützen?

Ja. Einer muss doch den Hut aufhaben und alles koordinieren. Das kann die Kommune sein oder eben wie bei uns der Landkreis. Einfach zu entscheiden, ab jetzt gibt es Gratis-Schnelltests in den Apotheken und Praxen, reicht nicht aus. Da braucht es einen Rahmen. Das muss nicht unserer sein, aber am Ende muss es gelingen, dass die Akteure zusammenspielen – Ärzte, Apotheker, Kommunen und Gesundheitsämter. Und dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen.

Wie steht es um die Auslastung der Testzentren in Böblingen?

Der ganz große Run auf die Zentren ist bisher ausgeblieben. Dennoch können wir recht erkleckliche Zahlen melden: Inzwischen hat das Personal in den Testzentren bereits fast 9.000 Tests durchgeführt. Dabei muss man natürlich bedenken, dass die Zentren erst nach und nach eröffnet haben, das erste am 21. Dezember 2020 und das fünfte erst am 8. Februar 2021. Das ist auch der Tag, seit dem wir unseren Bürgern kostenlose Tests anbieten.

Wie viele der knapp 9.000 Tests waren positiv?

Wir haben 123 infizierte Personen rausgefischt. Das sind 123 unterbrochene Infektionsketten. Für mich ist das ein toller Erfolg, auch wenn die Zahl natürlich nicht riesig ist.