Apotheken werden wegen neuer Testpflichten überrannt

In Baden-Württemberg ist schon seit einer Woche ein negativer Test für den Friseurbesuch erforderlich. Dr. Björn Schittenhelm, der ein Testzentrum in Holzgerlingen betreibt, berichtet, dass seitdem dort 20 Prozent mehr Tests durchgeführt werden. Allerdings fiele es bei der Kapazität von 2.500 Tests am Tag auch nicht so ins Gewicht, ob 600 oder 800 Menschen getestet würden, so der Apotheker.

Im ländlichen Raum fehlen teils Testmöglichkeiten

Allerdings scheint es nicht überall in Baden-Württemberg so reibungslos zu laufen. So berichtete der SWR bereits vergangenen Donnerstag, dass für einige Menschen die Regelung eine abschreckende Wirkung zu haben scheint – insbesondere dann, wenn es zu wenig Testmöglichkeiten vor Ort gibt. Laut SWR hätten vor allem Friseurbetriebe im ländlichen Raum mit Terminabsagen zu kämpfen.