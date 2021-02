Corona-Tests leicht gemacht – mit Software-Hilfe

Immer mehr Apotheken bieten Corona-Schnelltests an und leisten so einen Beitrag, die Pandemie zurückzudrängen. In Berlin bieten diese Tests auch zwei Apothekerinnen an: Dr. Ina Lucas und Maria Zoschke. Sie führen in einer OHG die Lichtenberg-Apotheke und die Kaufpark-Apotheke. Bei ihrer Suche, wie sie solche Schnelltests am besten in den Apothekenbetrieb integrieren können, sind sie auf eine innovative Software gestoßen, die das gesamte Test-Management abbildet. Was diese Software kann, welche Erfahrungen die Apothekerinnen damit gemacht haben und was sie für die Tests verlangen, erfahren sie in unserem Podcast.