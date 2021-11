Fünf Apotheker organisieren Impf-Marathon

Das „Team“ besteht unter anderem aus fünf Kolleg:innen aus dem Landkreis Böblingen: Neben Björn Schittenhelm, der in Holzgerlingen die Alamannen-Apotheke betreibt, sind Jochen Vetter von der Bären-Apotheke in Herrenberg, Miriam Sachs von der h&h Apotheke in Leonberg, Ulrike Herrmann von der Apotheke im Breuningerland Sindelfingen und Michael Hult von der Paracelsus-Apotheke in Böblingen dabei.