EU-Kommission setzt auf mehr Flexibilität bei Zwangslizenzen

Beim gestrigen virtuellen WDR-Europaforum betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum wiederholten Male, dass die EU bislang schon mehr als 220 Millionen Dosen in die ganze Welt exportiert habe, in etwa genauso viel, wie in Europa verimpft worden sei. In der EU produzierte Impfstoffe gingen an enge Verbündete wie Kanada und Großbritannien, nach Japan, nach Singapur, Mexiko und Kolumbien und an die Impf-Allianz Covax, die ärmeren Ländern helfen soll. „Wir sind die einzige Region in der Welt, die es geschafft hat, sowohl die eigene Bevölkerung zu versorgen, als auch fair mit anderen zu teilen“, stellte von der Leyen heraus und appellierte erneut an alle Herstellerländer, dem Beispiel Europas zu folgen.