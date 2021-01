Was weiß die EU? Was plant die EU?

Die Direktorin des Europäischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) Andrea Ammon sprach mit Blick auf die knappen Impfstoffe und die Mutationen von einem kritischen Punkt in der Kontrolle der Pandemie. Laut Ammon liegt die aktuelle durchschnittliche Fallzahl (14-Tages-Rate) in der EU bei 453/100.000 Einwohnern. Dabei reiche die Spanne von 61/100.00 in Finnland bis zu 1.444/100.000 in Irland – und der Niedrigstwert in Finnland sei immer noch dreimal höher als der EU-Durchschnitt im letzten Sommer. Im Gegensatz zu dem engmaschigen Monitoring zu Beginn der Pandemie gebe das ECDC die Inzidenzen aktuell nur noch über einen Zwei-Wochen-Zeitraum an, und nicht wie das RKI über eine Woche. Mit Blick auf die neuen Varianten werde allerdings in Erwägung gezogen, die Zahlen wenigstens für die EU-Staaten wieder jeden Tag zu erheben, meinte Ammon. Weltweit sei dies aus Kapazitätsgründen auf keinen Fall möglich.