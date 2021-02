Ressourcen schonen im Gesundheitssektor

Ein wichtiger Treiber des Rohstoffkonsums ist laut Studie die chemische Industrie, insbesondere bei der Produktion von Arzneimitteln. Hier ließe sich sowohl durch eine ressourcenschonende Produktion als auch durch Maßnahmen in der Versorgung Rohstoffe einsparen. Ideen hierzu sind beispielsweise ressourcen- und umweltschonende Stoffe bei der Herstellung zu bevorzugen und die Produktion in Deutschland zu stärken. Ein weiterer Ansatzpunkt seien bedarfsgerechte Packungsgrößen herzustellen sowie individuelle Therapieansätze zu fördern, um die Einnahmetreue und Wirksamkeit beim Patienten zu verbessern. Dabei empfehlen die Wissenschaftler:innen, Apotheker:innen verstärkt in das Medikationsmanagement mit einzubeziehen.

Für Medizinprodukte wie Verbands- und Hilfsmittel oder medizintechnische Geräte soll laut Pressemitteilung beispielsweise die Nutzungsdauer der Geräte verbessert sowie deren Nutzung durch Sharing- und Betreibermodelle intensiviert werden. Der Einkauf solle sich an ökologischen Kriterien orientieren und Materialien wiederverwendet und recycelt werden.