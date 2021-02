NRW: Aus Comirnaty kann auch siebte Dosis genutzt werden

Durch die Zulassung gedeckt, ist die siebte Dosis nicht – es liegt also in der ärztlichen Verantwortung. Angesichts des großen Mangels an Impfstoff hält Lipp das für vertretbar. Doch auch er betont, dass keinesfalls Ampullenreste gesammelt und dann verimpft werden sollten. Denn der aus mRNA-haltigen Lipidnanopartikeln bestehende Impfstoff sei sehr empfindlich, so dürfe er keinesfalls geschüttelt werden, hieß es in der DAZ 3/2021. Zudem ist der Impfstoff unkonserviert, aufgezogene Spritzen sollten also unmittelbar verimpft werden.