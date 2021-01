EMA: Comirnaty können sechs Dosen entnommen werden

Die EMA hat nun klargestellt, was schon seit einer Weile praktiziert wurde: Ja, es ist möglich, eine sechste Dosis aus einem Vial des Biontech/Pfizer-Impfstoffs Comirnaty zu entnehmen. Allerdings nur, wenn die Kombination aus Spritze und Nadel ein Totvolumen von nicht mehr als 35 Mikrolitern hat. Wenn Standard-Spritzen und -Nadeln verwendet werden, ist möglicherweise nicht genug Impfstoff vorhanden, um eine sechste Dosis aus einer Ampulle zu entnehmen, erklärt die EMA. Sollte am Ende keine volle sechste Dosis (0,3 ml) übrig sein, ist die Ampulle mit dem übrigen Inhalt zu verwerfen. Der Inhalt verschiedener Fläschchen darf also nicht zusammengeführt werden. Grundsätzlich sollte der Impfstoff sechs Stunden nach der Verdünnung verworfen werden. Für weitere Informationen wird auf die aktualisierte Produktinformation verwiesen.

Für das Gesundheitspersonal fasst die EMA also zusammen: