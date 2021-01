Biontech peilt Produktion von zwei Milliarden Impfdosen an

Laut der Biontech-Unterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC haben Biontech und Pfizer bislang die Auslieferung von einer Milliarde Dosen in diesem Jahr fest vereinbart. Als Produktionsstätten werden in Deutschland Mainz und ab Ende Februar Marburg in Hessen für Biontech aufgezählt sowie Puurs in Belgien, Kalamazoo, St. Louis und Andover (alle USA) für Pfizer. Biontech gab außerdem bekannt, dass bislang 32,9 Millionen Dosen ausgeliefert worden sind (Stand Sonntag).