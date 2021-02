Kein Umsatzsteuerausweis beim Eigenanteil

In diesem Zusammenhang hat die Steuerberatungsgesellschaft Treuhand Hannover in einem Rundschreiben von Mitte Januar allerdings auf ein weiteres wichtiges Detail hingewiesen. Die Treuhand Hannover bekräftigt, dass die Maskenlieferungen in der derzeit laufenden Phase 2 und in der Phase 3 ab dem 16. Februar in vollem Umfang der Mehrwertsteuer unterliegen. Dazu erklärt die Treuhand Hannover weiter: „Da der Leistungsempfänger der Bund ist, darf kein Umsatzsteuerausweis gegen den Maskenberechtigten erfolgen.“ Daher müssten die Apotheken darauf achten, „dass das Warenwirtschaftssystem entsprechend so konfiguriert ist, dass der Kassenbon keinen Umsatzsteuerausweis enthält“. Falls dort nämlich eine Umsatzsteuer ausgewiesen würde, käme es zu einer Steuerschuldnerschaft nach § 14c Umsatzsteuergesetz, die anschließend kaum mehr zu beseitigen wäre.