Wie sollen Apotheken mit der Umsatzsteuer auf ausstehende AvP-Zahlungen umgehen?

Seit September 2020 warten fast 3000 Apotheken auf Abrechnungsgelder des Apothekenrechenzentrums AvP. Außerdem fordern Finanzämter die Umsatzsteuer aus diesen Beträgen, die in den Apotheken als Forderung verbucht werden, von denen aber ungewiss ist, in welchem Umfang sie jemals in den Apotheken ankommen werden. Die Frage, ob das rechtens ist, beschäftigt die Finanzgerichte. Im Frühjahr hatte das Finanzgericht Baden-Württemberg eine Klage der Steuerberatungsgesellschaft Treuhand Hannover in dieser Sache abgewiesen, aber die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. In ihrem Kundenmagazin berichtet die Treuhand nun, das Revisionsverfahren werde vor dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI R 15/22 geführt.