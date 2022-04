AvP-Pleite: Bundesfinanzhof muss Umsatzsteuerfrage klären

Im August und September 2020 mussten Apotheken, die Kunden des Apothekenrechenzentrums AvP waren, schmerzhafte Ausfälle hinnehmen: AvP zahlte gar nicht mehr oder jedenfalls nicht vollständig. Im Herbst 2020 eröffnete das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren. Doch die Apotheken warten noch immer auf ihr Geld.

Unabhängig davon meldeten sich jedoch die Finanzämter: Sie wollten von den Apotheken die Umsatzsteuer auf die über die AvP Deutschland GmbH abgewickelten Umsätze – und das in voller Höhe. Denn grundsätzlich entsteht die Steuerpflicht, wenn die Apotheke das Arzneimittel abgibt und so die Forderung begründet wird. Dabei ist nicht entscheidend, ob die Zahlung bei den Apotheken ankommt und die Steuer damit vereinnahmt wird. Eine mehr als missliche Situation für die Apotheken. Zwar stundeten manche Finanzämter die Steuerzahlungen – aber letztlich wurden die Einsprüche der betroffenen Apotheker:innen doch abgelehnt, wie die Steuerberatungsgesellschaft Treuhand Hannover schon im Herbst 2021 berichtete. Sie strengte daher für einen ihrer Mandanten ein Musterstreitverfahren vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg an. Dieses Verfahren sollte grundsätzlich klären: Müssen Apotheken wirklich Umsatzsteuer auf durchgeführte Umsätze zahlen, für die sie das Entgelt aufgrund der AvP-Insolvenz nicht erhalten haben?