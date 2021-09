Wie sind die ausstehenden Zahlungen des insolventen Rechenzentrums AvP in den Apotheken umsatzsteuerlich zu behandeln? Diese Frage treibt die Betroffenen schon lange um. Das zentrale Problem dabei ist, dass die Umsatzsteuer üblicherweise nach den vereinbarten Entgelten bemessen wird. Nach dieser Sichtweise entsteht die Steuerpflicht mit der Abgabe des Arzneimittels – unabhängig davon, ob das Geld tatsächlich in der Apotheke ankommt. Dennoch konnten einige Apotheken die Umsatzsteuerzahlungen zumindest aufschieben. Einen Überblick dazu hatte Steuerberater Niko Hümmer von der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei Dr. Schmidt und Partner in Koblenz im vorigen Herbst gegeben.