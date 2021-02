ABDA fordert mindestens 4,03 Euro netto je Maske

Wie am vergangenen Samstag bekannt wurde, plant der Minister, den Apotheken künftig statt 6 Euro brutto (entspricht 5,04 Euro netto) lediglich noch 3,30 netto pro auf Staatskosten verteilter Schutzmaske zu gewähren. Das macht unter dem Strich eine Kürzung um etwa ein Drittel. Zuletzt war der Druck aus der Opposition gestiegen: Vor allem die Grünen-Fraktion im Bundestag hatte moniert, die Vergütung der Apotheken falle angesichts der aktuellen Einkaufspreise für FFP2- und andere Masken vergleichbarer Qualität deutlich zu hoch aus.

ABDA: Apotheken brauchen Verlässlichkeit

Die ABDA ist mit der drastischen Kürzung nicht einverstanden. Immerhin seien die Apotheken auf Wunsch des Ministers in Vorleistung gegangen, was die Beschaffung der Masken betrifft. „Die Apotheken haben in Erfüllung des Abgabeanspruchs Dispositionen auch für den Abgabezeitraum ab dem 10. Februar 2021 getroffen, die sich an den bisher geltenden Rahmenbedingungen orientiert haben“, schreibt die ABDA in ihrer Stellungnahme. „Den Erstattungspreis für diesen Personenkreis ab dem 10. Februar 2021 auf 3,30 EUR zzgl. Umsatzsteuer zu senken, kommt insofern faktisch einer Rückwirkung gleich, die die Apotheken über Gebühr belastet.“

Bei der im Dezember 2020 vorgenommenen Preisfestsetzung in Höhe von 6 Euro brutto (5,04 Euro netto) seien „die damaligen Kosten der Abgabe durch die öffentlichen Apotheken sowohl nach Ansicht des Verordnungsgebers als auch nach unserer Einschätzung sachgerecht abgebildet worden“. Die Apotheker mussten sich demnach einer erheblichen Unsicherheit über die kurzfristig im Markt zur Verfügung stehende Menge hochwertiger FFP-2-Masken oder Schutzmasken vergleichbarer Qualität stellen. Dazu haben laut ABDA folgende Gesichtspunkte beigetragen: