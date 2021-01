ABDA-Präsidentin zieht positive Bilanz

Seit dem 15. Dezember 2020 können sich über 60-Jährige und weitere Risikopatienten Schutzmasken auf Kosten des Bundes in den Apotheken abholen. In der ersten Phase waren es drei Masken pro Person, wobei die Patienten ihre Anspruchsberechtigung in der Apotheke selbst darlegen mussten – etwa durch Vorlage ihres Personalausweises.