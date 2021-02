Gekürztes Maskenhonorar: Ärgerlich, aber hinzunehmen

Seit dem vergangenen Wochenende gilt eine nachjustierte Corona-Schutzmasken-Verordnung. Sie enthält zwei wesentliche Änderungen gegenüber der ersten Fassung: Auch Bezieher:innen von Arbeitslosengeld II sowie Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, haben nun einen Anspruch auf FFP2- beziehungsweise vergleichbare Schutzmasken – sofern sie nicht schon als Angehörige einer Risikogruppe anspruchsberechtigt waren. Zehn Stück erhalten sie, wenn sie bis zum Ablauf des 6. März 2021 in einer Apotheke ihre Anspruchsberechtigung mit dem nötigen Informationsschreiben ihrer Krankenkasse/-versicherung und ihrem Personalausweis nachweisen. Eine Eigenbeteiligung ist nicht zu leisten.

Die zweite Neuerung ist, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises auch dazu genutzt hat, beim Apothekenhonorar nachzudrehen. Die bislang gezahlten 6 Euro pro Maske waren zusehends in die Kritik geraten. Die Vergütung für die Schutzmasken für ALG II-Empfänger und für Risikogruppen in der dritten Ausgabephase sollte daher geringer ausfallen. Nachdem im ersten Referentenentwurf noch 3,30 Euro plus Umsatzsteuer angedacht waren und die ABDA mindestens 4,03 Euro netto forderte, kamen am Ende 3,90 inklusive Umsatzsteuer heraus. So viel erhalten die Apotheken nun also auch für die von ihnen abgerechneten „Berechtigungsscheine 2“ der Risikogruppen. Für letztere besteht ein Anspruch im Zeitraum vom 16. Februar bis 15. April 2021.