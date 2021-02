Bald gibt es nur noch 3,90 brutto pro Maske

Mehr Arbeit, weniger Geld: Allen Argumenten der ABDA zum Trotz senkt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Vergütung der Apotheken für die Ausgabe von Schutzmasken an Risikopatient:innen und Senior:innen auf 3,90 brutto je Maske. Das entspricht knapp 3,28 Euro netto, also sogar 2 Cent weniger als ursprünglich geplant. Im Referentenentwurf der Verordnung zur Änderung der Corona-Schutzmasken-Verordnung war noch von 3,30 Euro netto die Rede gewesen. Die entsprechende Verordnung zur Änderung der Corona-Schutzmasken-Verordnung ist am heutigen Freitagnachmittag im Bundesanzeiger erschienen und tritt morgen in Kraft. Die ABDA hatte in ihrer Stellungnahme zum Entwurf eine Vergütung von mindestens 4,03 netto gefordert.