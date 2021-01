Klein-Schmeink: 6 Euro pro Maske sind „geradezu absurd“

Aktuell bekommen die Apotheken 6 Euro je Maske, die sie auf Staatskosten abgeben. Das ist zu viel, meinen die Grünen: Die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Maria Klein-Schmeink, nannte diese Vergütung in ihrer Höhe „geradezu absurd“. Es sei richtig gewesen, eine niedrigschwellige Verteilung von Schutzmasken an Senior:innen und Risikopatient:innen zu organisieren, sagte sie am heutigen Freitag bei einer Debatte im Bundestag. Allerdings sei dieses Instrument zu spät gekommen und „nicht gut gemacht“ gewesen.

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Verordnungsentwurfs im Dezember hatte Klein-Schmeink federführend für ihre Fraktion eine Kleine Anfrage an die Regierung gerichtet, in der sie nachhakte, wie genau das BMG auf eine Vergütung von 6 Euro je Maske für die Apotheken komme. In der Antwort aus dem Ministerium, die seit Mittwoch vorliegt, heißt es unter anderem, man sei von einem durchschnittlichen Einkaufspreis von 4,29 Euro ausgegangen.