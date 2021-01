Rheumapatienten: Welche Risiken bestehen bei schweren COVID-19-Verläufen?

Sind Rheumapatienten bei einer SARS-CoV-2-Infektion besonderen Risiken ausgesetzt und welchen Einfluss hat dabei die Rheumamedikation? Mit diesem Thema haben sich Experten der Universität Gießen gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e. V. (DGRh) schon wenige Wochen nach dem Auftreten von COVID-19 in Deutschland auseinandergesetzt. Dazu haben die Initiatoren das Online-Register „Covid19-rheuma.de“ geschaffen. In dieser Datenbank werden COVID-19-Krankheitsverläufe von Patienten mit Rheuma dokumentiert. Die Fachzeitschrift RMD Open veröffentlicht nun eine erste wissenschaftliche Auswertung der Registerdaten. Sie definiert Risikofaktoren für schwere Verläufe einer SARS-CoV-2-Infektion in Zusammenhang mit einer rheumatischen Grunderkrankung, wie die DGRh am heutigen Freitag informierte.