Wie hoch ist das Risiko für schwere COVID-19-Verläufe?

Patienten mit chronischen Erkrankungen der Atemwege und der Lunge sollen nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums in der dritten Gruppe geimpft werden, sie werden mit „erhöhter Priorität“ geimpft (nach Gruppe 1 mit „höchster Priorität und Gruppe 2 mit „hoher Priorität“). Die Ständige Impfkommission (STIKO) berücksichtigt in ihrer „STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung“ Patienten mit Asthma und COPD in Stufe 4 (von insgesamt 6 Stufen), sie hätten nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ein „moderat erhöhtes“ Sterberisiko durch COVID-19.