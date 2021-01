Wenn FFP2-Masken privat wiederverwendet werden – dann so

Für SARS-CoV-2 haben Untersuchungen mittlerweile gezeigt, dass das Virus erst bei Temperaturen von 80 °C und einer Einwirkzeit von einer Stunde sicher auf und im Maskenmaterial inaktiviert werden kann. Diese Temperatur soll weder unter- noch überschritten werden. Denn höhere Temperaturen können die Filterleistung und Stabilität der Maske beeinträchtigen, heißt es. Niedrigere – wie etwa das Trocknen auf der Heizung – können das Keimwachstum sogar fördern. Das ist in der Praxis außerdem insofern relevant, als Probemessungen in verschiedenen Backöfen gezeigt haben, dass bei 80 °C-Einstellung zeitliche Temperaturschwankungen zwischen 65 °C und 135 °C auftraten. Die richtige Temperatur ist also mit einem Backofenthermometer zu ermitteln.

Temperaturen von über 100 °C sollten auch kurzfristig nicht überschritten werden. Zudem ist auf ausreichend Abstand der Masken zu Ober- und Unterboden des Ofens zu achten (ca. 10 cm). Kleine Öfen sind deshalb ungeeignet. Aufgrund der unerwartet großen Temperaturschwankungen könnte es sein, dass die Informationsbroschüre nochmals aktualisiert wird.