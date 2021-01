„Weder Digitalisierung an sich noch die Modernisierung der Telematikinfrastruktur lassen sich staatlich orchestrieren“

Dem Start der elektronischen Patientenakte zum 1. Januar wird große Aufmerksamkeit geschenkt, gilt sie doch als ein zentrales Element auf dem Weg zur digitalen Transformation des Gesundheitswesens. Dabei erscheint der Start zum 1. Januar in den Augen von Kritikern etwas holprig, zumal die ePa nur in den Testregionen Berlin und Westfalen genutzt werden kann. Denn der Mehrwert durch die Anwendungen, die man mit der ePa in die Versorgung bringen möchte, ist zurzeit eben nur auf diese Gebiete beschränkt. Ärzte außerhalb der Testregionen können sie nicht nutzen. Der eigentliche Beginn der ePA ist allerdings erst am 1. Juli. Bis dahin müssen alle Ärzte in der Lage sein, die ePA zu lesen und zu befüllen. Falls nicht, drohen Sanktionen.