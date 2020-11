Corona trifft Grippe

„Wir beobachteten eine frühe und hohe Nachfrage nach Grippeimpfstoffen“, erklärte der Arzt, der vor seiner Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie in einer großen Schwerpunktpraxis (Infektionskrankheiten, unter anderen HIV) in Melbourne tätig gewesen war. Diese Nachfrage zeigt sich nun auch in einer gesteigerten Impfquote: 56 Prozent der Erwachsenen ließen sich 2020 gegen Grippe impfen, was einem relativen Anstieg von 36 Prozent zur Vorjahresgrippesaison entspricht. Viele Menschen hätten sich auch zum ersten Mal gegen Grippe impfen lassen, so der Mediziner.