Apothekerin schreibt Brandbrief an Abgeordnete

Sylvia Trautmann gibt nicht auf: Weil derzeit kaum Signale aus der Politik kommen, den rund 3.000 von der AvP-Pleite betroffenen Apotheken unter die Arme greifen zu wollen, wurde die Pharmazeutin selbst aktiv. Sie schickte bereits Ende Oktober einen Brandbrief an die Abgeordneten im Bundestag und fordert Hilfe für die Betriebe ein, von denen inzwischen einige selbst vor der Insolvenz stehen dürften.

Bisher hat Berlin den in Not geratenen Apotheken lediglich KfW-Kredite in Aussicht gestellt, die jedoch wegen der kaum erfüllbaren Voraussetzungen für viele keine Option sind. Das ist mit Blick auf die brenzlige Situation, in der sich die Kollegen befinden, viel zu wenig, meint Trautmann. „Für die betroffenen Apotheken geht es teilweise um Summen, die dem dreifachen eines Jahresgewinnes entsprechen“, schreibt sie den Politikern. „Um die Liquidität der Apothekenbetriebe aufrecht zu erhalten, mussten sehr viele teure Betriebsmittelkredite aufnehmen. Das schiebt das Problem aber nur auf, weil Kredite getilgt werden müssen.“