„Jetzt geht es ans Eingemachte"

Welche Fragen treiben Sie um?

Meine ersten Fragen, die ich in der Ausschusssitzung gestellt habe, wurden damals von Seiten des Finanzministeriums schon abgeblockt. Mir geht es darum, dass man solche Insolvenzen in Zukunft verhindert. Deshalb wollte ich konkret erfahren, ob es zutrifft, dass die Banken hinter dem Konsortialkredit von AvP tatsächlich die Krankenkassenzahlungen abgewartet haben, um dann in dem Moment die Kreditlinien zu kündigen. Darauf folgte dann ja die Insolvenz. Hier möchte ich erfahren, wie es sein kann, dass sich die Banken vorzeitig bedienen und ihre offenen Forderungen zum Nachteil der anderen Gläubiger befriedigen. Eine weiterer Aspekt ist natürlich die Rolle der BaFin in diesem Fall.