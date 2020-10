„Gerechtigkeit geht anders“

Die Insolvenz des privaten Apothekenrechenzentrums AvP ist seit gestrigem Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Bundestags angekommen. Vor Fachpolitikern und Vertretern der ABDA gaben der vorläufige Insolvenzverwalter

Dr. Jan-Philipp Hoos sowie der von der Bankenaufsicht BaFin eingesetzte AvP-Geschäftsleiter Ralf R. Bauer interessante Einblicke in die Geschäftsabläufe und Kontenstruktur des angeschlagenen Rechenzentrums. So soll ein Missmanagement über Jahre hinweg zu einem Defizit in der Kasse von AvP geführt haben.