Verbund Starke Apotheken fordert Hilfen für AvP-Apotheker

In einem Brandbrief ruft der Verbund Berlin dazu auf, den Betrieben, die unter der AvP-Pleite ächzen, die benötigten Hilfen zukommen zu lassen. Zwar hätte der noch junge Zusammenschluss gern abgewartet, bis er sich professionell organisiert habe. Die Dringlichkeit des Themas habe es jedoch erforderlich gemacht, sofort zu handeln, teilt der Verbund mit.

Adressiert ist das Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (alle CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie die Ministerpräsidenten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU). „Wir wenden uns heute in einem offenen Brief und in außerordentlicher Dinglichkeit an Sie“, heißt es darin. „Wir sind enttäuscht, empört, fassungslos über Ihre Untätigkeit. Im Rahmen der Coronakrise noch zu ‚systemrelevanten Helden‘ ernannt, sind inzwischen 3.500 Apotheker-Kolleginnen und -Kollegen vollkommen unverschuldet durch die Insolvenz des Abrechnungsdienstes AvP in existenzielle Not geraten – und werden schändlich im Stich gelassen!“

Keine rein privatwirtschaftlichen Unternehmen

Anders als andere privatwirtschaftliche Unternehmen unterliegen Apotheken demnach Zwängen, die sie in ihrem wirtschaftlichen Handlungsspielraum deutlich einschränken. „Niemand von uns rechnet freiwillig über Abrechnungszentren ab! Das ist und bleibt eine von uns bezahlte Serviceleistung für die Krankenkassen.“ Sehr gerne übernehmen die Apotheker dagegen die ihnen auferlegten Gemeinwohlpflichten, stellt der Verbund Starke Apotheken klar. „Egal ob Rezepturherstellung, das Richten der Medikamente, Botendienste, das Handling der sich häufenden Lieferengpässe, Substitutionstherapie und vieles andere mehr. Wir erfüllen unsere Pflichten gerne und engagiert zum Wohle aller!“