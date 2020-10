EMA prüft ersten COVID-19-Impfstoff

AstraZeneca hat einen nächsten großen Schritt hin zu einem Impfstoff gegen COVID-19 geschafft: Die Europäische Arzneimittel-Agentur prüft die gemeinsam von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Corona-Vakzine AZD1222 in einem Rolling-Review-Verfahren, also mittels einer fortlaufenden Überprüfung. Es ist der erste Impfstoff, der vom Humanarzneimittelausschuss der EMA, dem Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), begutachtet wird. Das Rolling-Review-Verfahren ist ein Regulierungsinstrument, das die EMA nutzen kann, um ein vielversprechendes Arzneimittel während eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit – wie der aktuell laufenden Pandemie – zu bewerten. Normalerweise müssen alle zulassungsrelevanten Arzneimitteldaten zu Beginn des Evaluationsverfahrens eingereicht werden. Im Falle einer gleitenden Überprüfung werden die CHMP-Berichterstatter ernannt, während die Entwicklung noch im Gange ist, und die Rapporteure begutachten alle Daten, sobald sie verfügbar sind. Dieses Verfahren nutzte die EMA bereits für Remdesivir und verschaffte dem RNA-Polymerase-Inhibitor als erstes Corona-Arzneimittel einen schnellen Eingang in die Behandlung von COVID-19-Erkrankten. Das Nukleotidanalogon mit dem Handelsnamen Veklury darf seit Juli auch in der EU bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren zum Einsatz kommen, wenn diese an einer SARS-CoV-2-bedingten Lungenentzündung mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf leiden.