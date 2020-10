EMA prüft zweiten Corona-Impfstoff

Die EMA entschied aufgrund von Ergebnissen aus nichtklinischen und frühen klinischen Studien an Erwachsenen, den Zulassungsprozess von BNT162b2 zu starten. So wiesen die Daten darauf hin, dass der Impfstoff den Geimpften zur Antikörperproduktion anregt und T-Zellen mobilisiert, die gegen SARS-CoV-2 gerichtet sind. Derzeit laufende größere klinische Studien an mehreren tausend Menschen in 120 Studienzentren (unter anderen USA, Brasilien, Südafrika und Argentinien) sollen diese Daten nun bestätigen: 37.000 Teilnehmer sind eingeschlossen, 28.000 haben laut Biontech bereits die zweite Impfstoff-Dosis erhalten.

Allerdings erwartet die EMA die Ergebnisse erst in den nächsten Wochen bis Monaten. „Diese Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, wie wirksam der Impfstoff die Menschen vor COVID-19 schützt“, erklärt die EMA. Die Arzneimittelbehörde will die Daten sodann sofort evaluieren, um über die Sicherheit und Qualität des Impfstoffs möglichst zeitnah zu entscheiden.