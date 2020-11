Kein Andexanet alfa vor Heparin

Erst vor Kurzem warnten der Zulassungsinhaber von Ondexxya, Portola Netherlands, in Abstimmung mit der EMA und PEI in einem weiteren Rote-Hand-Brief davor, dass kommerzielle Anti-Faktor-Xa-Aktivitätstests nach der Verabreichung von Andexanet alfa für die Messung der Anti-Faktor-Xa-Aktivität ungeeignet sind. Die Überwachung der Behandlung von Andexanet alfa sollte nicht auf der Anti-Faktor-Xa-Aktivität beruhen, da es in diesen Tests zur Dissoziation des Faktor-Xa-Inhibitors von Andexanet alfa kommt, was dazu führt, dass fälschlicherweise erhöhte Anti-Faktor-Xa-Aktivitätsniveaus ermittelt werden. Die Folge: Die Aufhebungsaktivität von Andexanet alfa werde dadurch unterschätzt.