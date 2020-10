Was steckt hinter „Projekt Fritz“?

Im DAZ-Interview kündigten Freitag und Sanacorp-Geschäftsführer Frank Hennings Ende August an, dass man die Karten zwischen den Pro AvO-Gesellschaftern ganz neu mischen und verteilen wolle: „Die fünf Gesellschafter der Pro AvO und Phoenix planen ein neues Unternehmen zu gründen. In diesem neuen Unternehmen wird die Gesundheitsplattform entstehen“, so Hennings. Wie die Anteile unter den Gesellschaftern dann genau aufgeteilt werden, wollten weder Freitag noch Hennings zum damaligen Zeitpunkt verkünden. Man sei inmitten der Vertragsverhandlungen.