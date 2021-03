Plattform apora.de erhält Trusted-Shops-Zertifikat

Mit apora.de will der Zusammenschluss aus Rowa Germany, Gehe Pharma Handel, Noventi Health SE, Sanacorp und der Wort und Bild Verlagsgruppe die Apotheken vor Ort auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Zudem sei es Ziel der Plattform, dass der Kunde schnell diejenige Apotheke in seiner Umgebung findet, die sein Medikament vorrätig hat, sagte Menk anlässlich der Online-Präsentation im Juni 2020. Dabei habe man neben den Bedürfnissen der Kunden auch explizit die Vor-Ort-Apotheken berücksichtigt, heißt es.

Ob und, wenn ja, wie apora.de mit der von Pro-AvO-Mitglied Noventi und Partner Phoenix angekündigten Gesundheitsplattform gesund.de verknüpft wird, wird in der Mitteilung von Pro AvO nicht thematisiert. Gesund.de soll im zweiten Quartal dieses Jahres online gehen und Gesundheitsdienstleistungen und -produkte via Smartphone-App oder Browser anbieten. Nutzer:innen sollen über das Internetportal gesund.de ihre Gesundheitsbelange digital managen und ein Netzwerk aus Apotheken, Arztpraxen sowie Pflegediensten, Sanitätshäusern und Krankenkassen nutzen können, so die Ankündigung. Auch Kauf und Vorbestellung von rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln in der Apotheke soll möglich sein.