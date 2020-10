Rekord: DAZ.online freut sich über 20.000 Newsletter-Abonnenten

Was bringt der Tag? Was brachte der Tag? Antworten auf diese Fragen im breit-pharmazeutischen Kontext liefern die DAZ.online-Newsletter „Wissen vor 8“ und „Nach 6“ – und das täglich von Montag bis Freitag. Die Redaktion freut sich, dass sie mit ihren Newslettern immer mehr Leser erreicht – erstmals knackte DAZ.online im September nun die 20.000-Abonnenten-Marke. Im März platzierte sich DAZ.online außerdem zum ersten Mal in den Top-3 der Online-Fachmedien der Deutschen Fachpresse (bezogen auf Seiten-Visits).

DAZ.online-Chefredakteurin Julia Borsch sieht darin ihren für DAZ.online eingeschlagenen Kurs bestätigt: „Wir recherchieren täglich die für Apotheker wichtigsten News aus Politik, Pharmazie, Recht und Wirtschaft und bereiten diese kompakt für unsere Leser auf. Schön, wenn wir dabei offenbar einen guten Job machen, sich das herumspricht und wir unsere Zielgruppe erreichen“, freut sich Borsch.