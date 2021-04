SARS-CoV-2-Übertragungsrisiko sinkt nach Impfung

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich mehr als 120 Millionen Menschen weltweit mit dem Corona-Virus infiziert. Das ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) hat sich in einem wissenschaftlichen Bericht vom 29.3.2021 mit der Frage beschäftigt, wie hoch das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2-Neuinfizierten ist, welche bereits eine Infektion durchlebt haben oder in der Vergangenheit mittels Impfstoff immunisiert worden sind. Besonders das Ansteckungspotenzial asymptomatischer neu infizierter Personen ist von großer Relevanz. Die analysierten Daten beziehen sich größtenteils auf einen Zeitraum vor Verbreitung der besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern, VOC), weshalb die weltweite Entwicklung weiterhin beobachtet werden muss.