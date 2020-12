Wie sich die COVID-19-Pandemie ohne Schutzmaßnahmen entwickeln kann

„Manaus repräsentiert eine Musterpopulation, die uns eine Datenbasis gibt für das, was geschieht, wenn man SARS-CoV-2 erlaubt, sich nahezu ungehindert auszubreiten“, schreiben die internationalen Forscher um Professor Ester Sabino, Leiterin des tropenmedizinischen Instituts der Universität von São Paulo in Brasilien, in ihrer jetzt im Fachmagazin Science veröffentlichten Studie „Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic“.

Über Dreiviertel der Bevölkerung der Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole am Amazonas sind ihren Daten zufolge bis Oktober mit dem Coronavirus in Kontakt geraten, errechneten die Forscher. Basis ihrer Hochrechnung sind dabei die IgG-Antikörpertiter, die sie seit dem ersten Auftreten von COVID-19 in Manaus mit dem ersten bestätigten Fall am 13. März 2020 regelmäßig aus Blutproben von Blutspendern in Manaus – und zum Vergleich in der brasilianischen Hauptstadt São Paulo – erhoben haben.